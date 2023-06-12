росіяни перетворюють "Азовсталь" у Маріуполі у військову базу - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Маріуполі російські окупанти продовжують ремонт укріплення "Азовсталі", трансформуючи все у військову базу. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.
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«Маріупольській пост-мост на Азовсталь на зараз. росіяни продовжують ремонт укріплення Азовсталі від центральних прохідних і далі вглибину, трансформуючи все це у військову базу. Ніякої іншої ані мети, ані цінності Маріуполь для них не становить. Факт», - написав Андрющенко.
Доповнення
На місці 29 багатоповерхівок у Приморському районі Маріуполя тепер пустеля. Відео з місця трагедії показав радник мера міста Петро Андрющенко.