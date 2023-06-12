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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россияне превращают "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу - советник мэра

Киев • УНН

 • 720725 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Мариуполе российские оккупанты продолжают ремонт укрепления "Азовстали", трансформируя все в военную базу. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

россияне превращают "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу - советник мэра

Цитата

«Мариупольский пост-мост на Азовсталь на сейчас. россияне продолжают ремонт укрепления Азовстали от центральных проходных и далее вглубь, трансформируя все это в военную базу. Никакой другой ни цели, ни ценности Мариуполь для них не представляет. Факт», - написал Андрющенко.

Дополнение

На месте 29 многоэтажек в Приморском районе Мариуполя теперь пустыня. Видео с места трагедии показал советник мэра города Петр Андрющенко.

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