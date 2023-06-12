россияне превращают "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу - советник мэра

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«Мариупольский пост-мост на Азовсталь на сейчас. россияне продолжают ремонт укрепления Азовстали от центральных проходных и далее вглубь, трансформируя все это в военную базу. Никакой другой ни цели, ни ценности Мариуполь для них не представляет. Факт», - написал Андрющенко.

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На месте 29 многоэтажек в Приморском районе Мариуполя теперь пустыня. Видео с места трагедии показал советник мэра города Петр Андрющенко.