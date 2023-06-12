Враг нанес удар по Донецкой области, , принеся разрушения со значительными убытками - ОВА

Детали

В районе Волновахского направления был зафиксирован авиаудар со стороны российских сил по поселку Великая Новоселка, а также артиллерийские обстрелы поселения Богоявленка, входящего в Угледарскую громаду. Как следствие, были повреждены хозяйственные постройки.

На Донецком направлении рано утром произошел массированный обстрел города Авдеевка. Снаряды приземлились в районе автобазы, причинив материальный ущерб.

В районе Горловского направления были повреждены два дома в Часовоярской громаде и один дом в городе Торецк.

На Лисичанском направлении был поврежден дом в поселке Северск, а также зафиксировано 10 обстрелов в Лиманской громаде.

Дополнение

Также, во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты продолжают ремонт укрепления "Азовстали", трансформируя все в военную базу.

К этому, 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского сообщила, что одесские морпехи "в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

Напомним

За последние сутки, 11 июня, российские военные убили одного жителя Донецкой области, еще двое получили ранения.