Донецкая область: оккупанты нанесли артиллерийские и авиаракетные удары, есть разрушения

Детали

На Волновахском направлении, в Великоновоселковской громаде, один человек был ранен в результате событий в поселке Багатиры. Также в городе Шахтерск были повреждены два дома.

На Донецком направлении, в Марьинской громаде, в результате артиллерийского обстрела, были зафиксированы обстрелы городов Красногоровка, Константиновка и Екатериновка.

В Кураховской громаде повреждены три дома в поселке Кураховка и два дома в Курахово.

Также город Желанное, что в Очеретинской громаде, подвергся авиаракетному удару.

На Горловском направлении, в городе Константиновка, один человек погиб и двое ранены. В результате обстрела были повреждены шесть домов.

В Торецкой общине были повреждены два дома - один в Северном и другой в Нью-Йорке.

Также в Часовоярской громаде были повреждены три дома. В селе Васюковка, принадлежащем Соледарской громаде, были повреждены дома на двух улицах.

На Лисичанском направлении, в Лиманской громаде, было повреждено четыре дома - два в Торском и два в Заречном.

Напомним

За последние сутки, в результате действий российских войск, один житель Донетчины был убит, еще пятеро получили ранения.

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