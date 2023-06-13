Донецкая область: оккупанты нанесли артиллерийские и авиаракетные удары, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. По территории Донецкой области оккупанты нанесли артиллерийские и авиаракетные удары. Из-за этого 1 местный житель погиб, еще 5 ранены. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
Детали
На Волновахском направлении, в Великоновоселковской громаде, один человек был ранен в результате событий в поселке Багатиры. Также в городе Шахтерск были повреждены два дома.
На Донецком направлении, в Марьинской громаде, в результате артиллерийского обстрела, были зафиксированы обстрелы городов Красногоровка, Константиновка и Екатериновка.
В Кураховской громаде повреждены три дома в поселке Кураховка и два дома в Курахово.
Также город Желанное, что в Очеретинской громаде, подвергся авиаракетному удару.
На Горловском направлении, в городе Константиновка, один человек погиб и двое ранены. В результате обстрела были повреждены шесть домов.
В Торецкой общине были повреждены два дома - один в Северном и другой в Нью-Йорке.
Также в Часовоярской громаде были повреждены три дома. В селе Васюковка, принадлежащем Соледарской громаде, были повреждены дома на двух улицах.
На Лисичанском направлении, в Лиманской громаде, было повреждено четыре дома - два в Торском и два в Заречном.
Напомним
За последние сутки, в результате действий российских войск, один житель Донетчины был убит, еще пятеро получили ранения.
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