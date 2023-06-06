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Донеччина: окупанти атакують будинки мирних жителів авіабомбами, по Краматорську завдали ракетний удар

Київ • УНН

 • 224362 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Армія рф подовжує завдавати ракетні удари по житлових будинках цивільних на Донеччині, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram, пише УНН.

Донеччина: окупанти атакують будинки мирних жителів авіабомбами, по Краматорську завдали ракетний удар

Деталі

"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по передмістю Краматорська — без жертв", - написав Кириленко.

По напрямках, зі слів голови ОВА, ситуація така:

  • На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Нью-Йорку. На Торецьк ворог скинув дві авіабомби — поранено 3 людини, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 8 адмінбудівель, 5 комерційних приміщень і котельню. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Північному. У Костянтинівській ТГ в Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки; в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки.
  • На Донецькому напрямку під вогнем Градів Авдіївка — снаряди влучили на територію АКХЗ, поранено 1 людину. У Курахівській громаді під обстрілами Курахове, Курахівка і Гостре, у Мар'їнській — Красногорівка і Максимільянівка.
  • На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Переїзному Званівської громади, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Доповнення

За добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 6.

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