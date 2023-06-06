Донецкая область: оккупанты атакуют дома мирных жителей авиабомбами, по Краматорску нанесли ракетный удар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Армия рф продолжает наносить ракетные удары по жилым домам гражданских в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Вечером россияне нанесли ракетный удар по пригороду Краматорска — без жертв", - написал Кириленко.
По направлениям, по словам главы ОВА, ситуация следующая:
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Нью-Йорке. На Торецк враг сбросил две авиабомбы — ранены 3 человека, повреждены 6 многоэтажек, 8 админзданий, 5 коммерческих помещений и котельная. Также в громаде повреждены 2 дома в Северном. В Константиновской ТГ в Николаевке ранены 2 человека, повреждены 3 дома; в Иванополье повреждены 2 дома.
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- На Донецком направлении под огнем Градов Авдеевка — снаряды попали на территорию АКХЗ, ранен 1 человек. В Кураховской громаде под обстрелами Курахово, Кураховка и Острое, в Марьинской — Красногоровка и Максимильяновка.
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- На Лисичанском направлении поврежден дом в Переездном Звановской громады, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.
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Дополнение
За сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 6.