Донеччина: окупанти за добу вбили одну людину, ще шестеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. За минулу добу російські окупанти вбили одного і поранили шістьох жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram, пише УНН.
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"За 5 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Нью-Йорку. Ще 6 осіб в області за добу дістали поранення", - написав він.
Також Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
4 червня російські окупанти обстрілювали Донецьку області на чотирьох напрямках, Торецьк зазнав авіабомбардувань.