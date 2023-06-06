Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного человека, еще шестеро ранены

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"За 5 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Нью-Йорке. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения", - написал он.

Также Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

4 июня российские оккупанты обстреливали Донецкую области на четырех направлениях, Торецк подвергся авиабомбардировкам.