Донецкая область: оккупанты за сутки убили одного человека, еще шестеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. За минувшие сутки российские оккупанты убили одного и ранили шестерых жителей Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 5 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Нью-Йорке. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения", - написал он.
Также Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
4 июня российские оккупанты обстреливали Донецкую области на четырех направлениях, Торецк подвергся авиабомбардировкам.