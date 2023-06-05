Торецьк зазнав авіабомбардувань, по області росіяни б'ють на чотирьох напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстрілювали Донецьку області на чотирьох напрямках, Торецьк зазнав авіабомбардувань. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація за напрямками на ранок 5 червня така:
-
- На Волноваському напрямку поранено людину у Максимівці Вугледарської громади, під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
-
- На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та Очеретинської громади. Курахівська громада під вогнем артилерії та Ураганів. Пошкоджено 3 будинки у Петрівці Селидівської громади.
-
- На Горлівському напрямку поранено людину у Торецьку - місто зазнало авіабомбардувань. Також 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Новомарковому Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки.
-
- На Лисичанському напрямку відбулися 13 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.
-
Доповнення
За добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.