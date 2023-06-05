Торецк подвергся авиабомбардировкам, по области россияне бьют на четырех направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Донецкую области на четырех направлениях, Торецк подвергся авиабомбардировкам. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по направлениям на утро 5 июня такова:
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- На Волновахском направлении ранен человек в Максимовке Угледарской громады, под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
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- На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и Очеретинской громады. Кураховская громада под огнем артиллерии и Ураганов. Повреждены 3 дома в Петровке Селидовской громады.
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- На Горловском направлении ранен человек в Торецке - город подвергся авиабомбардировкам. Также 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Новомарково Константиновской громады. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка и 3 частных дома.
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- На Лисичанском направлении произошло 13 обстрелов Торского и Заречного Лиманской громады.
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Дополнение
За сутки россияне ранили 3 жителей Донецкой области.