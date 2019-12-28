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Донбас увійшов у топ-10 конфліктів, за якими потрібно стежити у 2020 році - Foreign Policy

Київ • УНН

 • 14110 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Схід України увійшов у топ-10 головних конфліктів світу, за якими треба стежити у наступному, 2020 році. Відповідний рейтинг склало американське видання Foreign Policy, а автором статті виступив радник колишнього президента США Барака Обами з питань Близького сходу Роберт Маллі, пише УНН.

Видання пише, що новообраний президент України Володимир Зеленський “привніс нову енергію в зусилля з припинення шестирічного конфлікту Києва з підтримуваними Росією сепаратистами в східному регіоні Донбасу. Однак якщо світ і виглядає трохи більш правдоподібним, ніж рік тому, то він далеко не визначений”.

Підсумовуючи нещодавні події в Україні, серед яких, зокрема, повернення українських політв’язнів з Росії у вересні, підписання Зеленським “формули Штанмайєра” та переговори лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у “нормандському форматі”, щодо розвитку конфлікту на сході України видання зазначає, що “багато що може піти не так”.

“Плани з припинення вогню і розведенню можуть зруйнуватись, а бойові дії можуть загостритися. Навіть якщо плани залишаться в силі, Зеленський потребує компромісу з боку Москви, щоб з’явився шанс для миру. Однак, попри те, що до сих пір Москва була більш сприйнятлива до угод із Зеленським, ніж з його попередником (Петром Порошенко — ред), її основні позиції залишаються незмінними: вона відмовляється бути стороною в конфлікті, який вона ініціювала, в якому вона веде бойові дії та веде фінансування (бойовиків - ред). Вона наполягає на тому, що Київ повинен домовитися з лідерами сепаратистів про самоврядування Донбасу”, — пише видання.

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“Мир принесе Україні явні переваги та принесе користь Росії: це могло б полегшити ситуацію з санкціями і усунути тягар фінансової та військової підтримки сепаратистських районів. Від своїх західних союзників Зеленський потребує будь-якої допомоги, яку він може отримати, продовжуючи свій спокусливий наступ на сході України та роботу з Москвою”, — резюмує видання.

Крім України до рейтингу конфліктів потрапили Афганістан, Ємен, Ефіопія, Буркіна-Фасо, Лівія, конфлікт у Перській затоці в який залучені США, Іран та Ізраїль, проблемні переговори між Сполученими Штатами та КНДР, Кашмір та Венесуела.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що черговий обмін утримуваними особами з ОРДЛО відбудеться 29 грудня.

Раніше у Кучми підтвердили домовленості щодо обміну утримуваними до кінця року.

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