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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
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Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

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Україна погодила текст формули Штайнмайєра – Зеленський

Київ • УНН

 • 25390 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра. Про це під час брифінгу у вівторок сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Україна погодила текст формули Штайнмайєра – Зеленський

"Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст формули Штайнмайєра. Форма повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає", - сказав Президент.

Нагадаємо, раніше сьогодні у російських ЗМІ з'явилася інформація, що українська делегація підписала формулу Штайнмайєра на засіданні контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. 

Зазначимо, раніше сьогодні колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний оприлюднив нібито проект формули Штайнмайера, який, за його словами, планується показати на зустрічі в нормандському форматі. 

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