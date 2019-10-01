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Україна підписала формулу Штайнмайєра в Мінську – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українська делегація підписала у вівторок формулу Штайнмайера на засіданні контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про це пише ТАСС із посиланням на джерела, близькі до переговорів у Мінську, передає УНН.

Україна підписала формулу Штайнмайєра в Мінську – ЗМІ

"Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, поставив підпис під документом, узгодженим раніше радниками глав нормандської четвірки", - повідомили джерела ТАСС.

Раніше сьогодні колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний оприлюднив нібито проект формули Штайнмайера, який, за його словами, планується показати на зустрічі в нормандському форматі.

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