Україна підписала формулу Штайнмайєра в Мінську – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Українська делегація підписала у вівторок формулу Штайнмайера на засіданні контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про це пише ТАСС із посиланням на джерела, близькі до переговорів у Мінську, передає УНН.
"Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, поставив підпис під документом, узгодженим раніше радниками глав нормандської четвірки", - повідомили джерела ТАСС.
Раніше сьогодні колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний оприлюднив нібито проект формули Штайнмайера, який, за його словами, планується показати на зустрічі в нормандському форматі.