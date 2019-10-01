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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бессмертный обнародовал проект "формулы Штайнмайера"

Киев • УНН

 • 21093 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный обнародовал якобы проект "формулы Штайнмайера", который, по его словам, планируется показать на встрече в "нормандском формате". Указанный документ Бессмертный обнародовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Бессмертный обнародовал проект "формулы Штайнмайера"

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - написал Бессмертный.

В обнародованном Бессмертным документе, который опубликован на русском языке, отмечается, что этот "закон (относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.) вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Отмечается также, что упомянутый закон якобы должен продолжать действовать на постоянной основе "в случае, если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством...".

Отметим, в настоящее время представителями Украины в ТКГ не было подтверждено или опровергнуто подлинность опубликованного Бессмертным проекта.

Как сообщал УНН, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, что прошло 18 сентября, украинская сторона назвала условия, при которых возможна реализация "формулы Штайнмайера".

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