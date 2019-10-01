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Безсмертний оприлюднив проект "формули Штайнмайєра"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний оприлюднив нібито проект "формули Штайнмайєра", який, з його слів, планують показати на зустрічі в "нормандському форматі". Зазначений документ Безсмертний оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Безсмертний оприлюднив проект "формули Штайнмайєра"

"Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана "формула Штайнмайєра". Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість схвалення подібного документу, а тим більше підписання", - написав Безсмертний.

В оприлюдненому Безсмертним документі, який опублікований російською мовою, зазначається, що цей "закон (щодо особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей - ред.) набирає чинності о 20:00 за місцевим часом в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним Законом України, що регулює позачергові місцеві вибори в вищезазначених районах".

Зазначається також, що згаданий закон нібито має продовжувати діяти на постійній основі "в разі, якщо в підсумковій доповіді БДІПЛ ОБСЄ буде зроблений висновок відповідно до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені в цілому відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства...".

Зазначимо, наразі представниками України у ТКГ не було підтверджено чи спростовано справжність оприлюдненого Безсмертним проекту.

Як повідомляв УНН, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, що відбулось 18 вересня, українська сторона назвала умови, за яких можлива реалізація "формули Штайнмаєра".

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