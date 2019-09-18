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Україна у Мінську назвала умови реалізації формули Штайнмаєра

Україна у Мінську назвала умови реалізації формули Штайнмаєра

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона назвала умови, за яких можлива реалізація формули Штайнмаєра. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

"Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів. Реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів", - написала прессекретар.

Так, вона навел умови реалізації:

  • повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
  • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
  • розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
  • забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
  • встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

"Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Така позиція ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках", – підкреслила Оліфер.

Крім того, з її слів, було досягнуто "значного прогресу" щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб.

"Обговорено перебіг відновлення моста у Станиці Луганській. У соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу та підготовкою до холодної пори року", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходило засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

За інформацією ЗМІ, Київ відмовився підписувати формулу Штайнмаєра в Мінську. 

При цьому, зі слів міністра закордонних справ Вадима Пристайка, домовленість радників нормандського формату за формулою Штайнмаєра була досягнута 2 вересня.

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ працює над формулою Штайнмаєра за принципом консенсусу.

Українські Національні Новини

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