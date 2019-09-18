Україна у Мінську назвала умови реалізації формули Штайнмаєра

КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона назвала умови, за яких можлива реалізація формули Штайнмаєра. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.