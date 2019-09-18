Україна у Мінську назвала умови реалізації формули Штайнмаєра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона назвала умови, за яких можлива реалізація формули Штайнмаєра. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів. Реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів", - написала прессекретар.
Так, вона навел умови реалізації:
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- повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
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- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
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- розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
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- забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
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- встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.
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"Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Така позиція ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках", – підкреслила Оліфер.
Крім того, з її слів, було досягнуто "значного прогресу" щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб.
"Обговорено перебіг відновлення моста у Станиці Луганській. У соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу та підготовкою до холодної пори року", - зазначила Оліфер.
Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходило засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
За інформацією ЗМІ, Київ відмовився підписувати формулу Штайнмаєра в Мінську.
При цьому, зі слів міністра закордонних справ Вадима Пристайка, домовленість радників нормандського формату за формулою Штайнмаєра була досягнута 2 вересня.
Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ працює над формулою Штайнмаєра за принципом консенсусу.