Министр Пристайко дал согласие на формулу Штайнмайера еще 2 сентября

“Вопрос „формулы Штайнмайера“. „Формула Штайнмайера“, которая обсуждена и согласована, в том числе и мной, и представителем Украины 2 сентября, написана совершенно четко. Я уже несколько раз имел возможность всем объяснить: на этот раз советники нормандской четверки договорились о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, и окончательно он вступает в силу в момент, когда ОБСЕ БДИПЧ принимает решение о том, что выборы, которые состоялись, прошли в соответствии с нормами ОБСЕ”, — сказал министр.

По его словам, других договоренностей советниками не было сделано.

“Второе решение и второе предложение, написанное в этом решении, которое открывает встречу глав государств — это разведение в трех участках”, — добавил Пристайко.

Напомним, формула Штайнмайера должна помочь в выполнении минских договоренностей, в частности в их одинаковой интерпретации сторонами конфликта. Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.