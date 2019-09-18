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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 53618 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110444 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102314 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109437 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119315 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148089 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148510 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Министр Пристайко дал согласие на формулу Штайнмайера еще 2 сентября

Министр Пристайко дал согласие на формулу Штайнмайера еще 2 сентября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Договоренность советников нормандского формата по “формуле Штайнмайера” по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного заседания Комитета по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает корреспондент УНН.

“Вопрос „формулы Штайнмайера“. „Формула Штайнмайера“, которая обсуждена и согласована, в том числе и мной, и представителем Украины 2 сентября, написана совершенно четко. Я уже несколько раз имел возможность всем объяснить: на этот раз советники нормандской четверки договорились о том, что закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, и окончательно он вступает в силу в момент, когда ОБСЕ БДИПЧ принимает решение о том, что выборы, которые состоялись, прошли в соответствии с нормами ОБСЕ”, — сказал министр.

По его словам, других договоренностей советниками не было сделано.

“Второе решение и второе предложение, написанное в этом решении, которое открывает встречу глав государств — это разведение в трех участках”, — добавил Пристайко.

Напомним, формула Штайнмайера должна помочь в выполнении минских договоренностей, в частности в их одинаковой интерпретации сторонами конфликта. Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

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