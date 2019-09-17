В ОБСЕ считают, что выполнить минские договоренности поможет формула Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Формула Штайнмайера должно помочь в выполнении минских договоренностей, в частности в их одинаковой интерпретации сторонами конфликта. Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью ВВС Украина, передает УНН.
“У нас все есть, все компоненты для процесса. У нас есть политический формат — Нормандский формат, есть исполнительные элементы — двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ. И я лично поддерживаю формулу Штайнмайера, потому что это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у двух сторон разная интерпретация”, — отметил Лайчак.
По его словам, формула Штайнмаера является наиболее уместной платформой для выполнения минских договоренностей.
Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в чем заключается “формула Зеленского” по решению внутренних проблем в Украине.