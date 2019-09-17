В ОБСЕ считают, что выполнить минские договоренности поможет формула Штайнмайера

“У нас все есть, все компоненты для процесса. У нас есть политический формат — Нормандский формат, есть исполнительные элементы — двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ. И я лично поддерживаю формулу Штайнмайера, потому что это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у двух сторон разная интерпретация”, — отметил Лайчак.

По его словам, формула Штайнмаера является наиболее уместной платформой для выполнения минских договоренностей.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в чем заключается “формула Зеленского” по решению внутренних проблем в Украине.