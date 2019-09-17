В ОБСЄ вважають, що виконати мінські домовленості допоможе формула Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Формула Штайнмаєра має допомогти у виконанні мінських домовленостей, зокрема в їх однаковій інтерпретації сторонами конфлікту. Таку думку висловив очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.
“В нас все є, всі компоненти для процесу. В нас є політичний формат — Нормандський формат, є виконавчі елементи — двостороння контактна група, є місія спостерігачів ОБСЄ. І я персонально підтримую формулу Штайнмайєра, тому що це те, чого нам не вистачало: інтерпретація того, як нам виконати мінські домовленості, тому що ми багато разів бачили та чули, що у двох сторін є різна інтерпретація”, — зазначив Лайчак.
За його словами, формула Штайнмаєра є найбільш доречною платформою для виконання мінських домовленостей.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів в чому полягає “формула Зеленського” щодо вирішення внутрішніх проблем в Україні.