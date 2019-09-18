Міністр Пристайко дав згоду на формулу Штайнмаєра ще 2 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Домовленість радників нормандського формату щодо “формули Штайнмаєра” з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного засідання Комітету з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.
“Питання „формули Штайнмаєра“. „Формула Штайнмаєра“, яка обговорена і погоджена, зокрема, і мною і представником України 2 вересня, написана абсолютно чітко. Я вже декілька разів мав можливість всім пояснити: цього разу радники нормандської четвірки домовились про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, і остаточно він вступає в силу в момент, коли ОБСЄ БДІПЛ приймає рішення про те, що вибори, які відбулись, відбулись у відповідності до норм ОБСЄ”, — сказав міністр.
З його слів, інших домовленостей радниками не було зроблено.
“Друге рішення і друга пропозиція, написана в цьому рішенні, яке відкриває зустріч глав держав — це розведення в трьох ділянках”, — додав Пристайко.
Нагадаємо, формула Штайнмаєра має допомогти у виконанні мінських домовленостей, зокрема в їх однаковій інтерпретації сторонами конфлікту. Таку думку висловив очільник ОБСЄ Мирослав Лайчак.