Сайдік прокоментував узгодження формули Штайнмаєра в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Сході України працює над формулою Штайнмаєра за принципом консенсусу. Про це сьогодні заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, відповідаючи на питання журналістів про узгодження формули, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.
Сайдік зазначив, що не хотів би вдаватися в подробиці позицій окремих делегацій.
"Формула Штайнмаєра - ТКГ працює за принципом консенсусу", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходило засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
За інформацією ЗМІ, Київ відмовився підписувати формулу Штайнмаєра в Мінську.
При цьому, зі слів міністра закордонних справ Вадима Пристайка, домовленість радників нормандського формату за формулою Штайнмаєра була досягнута 2 вересня.