Киев отказался подписывать "формулу Штайнмайера" в Минске - СМИ

"На заседании контактной группы рассматривалось поручение политических советников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины, которым предлагалось на сегодняшней встрече подписать документ по имплементации "формулы Штайнмайера", чтобы затем приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом. Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита "нормандской четверки", - рассказал источник.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в среду, 18 сентября, в Минске на встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, на заседании будут согласованы сроки разведения сил, утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре.