Київ відмовився підписувати "формулу Штайнмайєра" в Мінську - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Київ відмовився на зустрічі в Мінську в середу підписувати "формулу Штайнмайєра" з надання особливого статусу Донбасу в складі України, що поставило під загрозу зрив саміта "нормандської четвірки". Про це повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів контактної групи, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На засіданні контактної групи розглядалося доручення політичних радників лідерів РФ, ФРН, Франції та України, яким пропонувалося на сьогоднішній зустрічі підписати документ щодо імплементації "формули Штайнмайера", щоб потім приступити до розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Однак українська делегація відмовилася підписувати документ, що поставило під загрозу зриву підготовку саміту "нормандської четвірки", - розповіло джерело.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в середу, 18 вересня, в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, на засіданні будуть узгоджені терміни розведення сил, затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмайера", що посприяє проведенню зустрічі в "нормандському форматі" вже в жовтні.