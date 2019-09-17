Встреча Зеленского и Путина может состояться в октябре - СМИ

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате" - приблизится к 100%", - пишет издание со ссылкой на источник.

Как пишет издание, на предстоящей встрече в Минске сторонам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже. В Москве не исключают встречи в октябре - об этом ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, но при двух условиях: разведение сил и средств в Петровском и Золотом, и утверждение общей редакции "формулы Штайнмайера".

Если сторонам в Минске удастся достичь договоренности, проведению саммита в нормандском формате ничего не помешает, пишет издание.

При этом один из источников заявил, что проведение саммита в сентябре нереально - это не позволит сделать плотный график российского президента. Загружен в это время и глава МИД РФ Сергей Лавров, который в конце месяца будет принимать участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на решение "нормандской четверкой" трех важных вопросов.