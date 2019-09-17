Встреча Зеленского и Путина может состояться в октябре - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В среду, 18 сентября, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, на заседании будут согласованы сроки разведения сил, утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре. Об этом со ссылкой на источники сообщает российское издание "Коммерсант", передает УНН.
"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате" - приблизится к 100%", - пишет издание со ссылкой на источник.
Как пишет издание, на предстоящей встрече в Минске сторонам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже. В Москве не исключают встречи в октябре - об этом ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, но при двух условиях: разведение сил и средств в Петровском и Золотом, и утверждение общей редакции "формулы Штайнмайера".
Если сторонам в Минске удастся достичь договоренности, проведению саммита в нормандском формате ничего не помешает, пишет издание.
При этом один из источников заявил, что проведение саммита в сентябре нереально - это не позволит сделать плотный график российского президента. Загружен в это время и глава МИД РФ Сергей Лавров, который в конце месяца будет принимать участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на решение "нормандской четверкой" трех важных вопросов.