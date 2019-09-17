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Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у жовтні - ЗМІ

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у жовтні - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У середу, 18 вересня, в Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, на засіданні будуть узгоджені терміни розведення сил, затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмаєра", що посприяє проведенню зустрічі в "нормандському форматі" вже в жовтні. Про це з посиланням на джерела повідомляє російське видання "Коммерсант", передає УНН.

"Якщо це буде зроблено, імовірність того, що перша зустріч президентів РФ і України, Володимира Путіна і Володимира Зеленського, відбудеться в жовтні - на саміті в "нормандському форматі" - наблизиться до 100%", - пише видання з посиланням на джерело.

Як пише видання, на майбутній зустрічі у Мінську сторони, по суті, мають підготувати умови для проведення саміту "нормандської четвірки" у Парижі. У Москві не виключають зустріч у жовтні - про це раніше заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, але за двох умов: розведення сил і засобів в Петровському і Золотому, і затвердження загальної редакції "формули Штайнмаєра".

Якщо сторонам у Мінську вдасться досягти домовленості, проведенню саміту у нормандському форматі нічого не завадить, пише видання.

При цьому одне з джерел заявило, що проведення саміту у вересні нереальне - це не дозволить зробити щільний графік російського президента. Завантажений у цей час і голова МЗС РФ Сергій Лавров, який в кінці місяця буде брати участь в сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розраховує на вирішення "нормандською четвіркою" трьох важливих питань. 

Українські Національні Новини

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