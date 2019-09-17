Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у жовтні - ЗМІ

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У середу, 18 вересня, в Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, на засіданні будуть узгоджені терміни розведення сил, затверджена і підписана єдина редакція "формули Штайнмаєра", що посприяє проведенню зустрічі в "нормандському форматі" вже в жовтні. Про це з посиланням на джерела повідомляє російське видання "Коммерсант", передає УНН.