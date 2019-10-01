Украина подписала формулу Штайнмайера в Минске – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинская делегация подписала во вторник формулу Штайнмайера на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске, передает УНН.
"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав нормандской четверки", - сообщили источники ТАСС.
Ранее сегодня бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный обнародовал якобы проект формулы Штайнмайера, который, по его словам, планируется показать на встрече в нормандском формате.