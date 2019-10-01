Украина согласовала текст формулы Штайнмайера — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера. Об этом во время брифинга во вторник сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Форма должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал Президент.
Напомним, ранее сегодня в российских СМИ появилась информация, что украинская делегация подписала формулу Штайнмайера на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Отметим, ранее сегодня бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный обнародовал якобы проект формулы Штайнмайера, который, по его словам, планируется показать на встрече в нормандском формате.