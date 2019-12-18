У Генштабі РФ вважають, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Росії заявили, що навчання НАТО в країнах Балтії, Польщі, а також в акваторіях Чорного і Балтійського морів вказують на підготовку північноатлантичного альянсу до великомасштабного конфлікту. Про це повідомив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, виступаючи перед іноземними військовими аташе, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство ТАСС.