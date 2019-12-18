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У Генштабі РФ вважають, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту

У Генштабі РФ вважають, що НАТО готується до великомасштабного конфлікту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Росії заявили, що навчання НАТО в країнах Балтії, Польщі, а також в акваторіях Чорного і Балтійського морів вказують на підготовку північноатлантичного альянсу до великомасштабного конфлікту. Про це повідомив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, виступаючи перед іноземними військовими аташе, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство ТАСС.

“У країнах Балтії і Польщі, акваторіях Чорного і Балтійського морів посилюється військова активність, збільшується інтенсивність військових навчань блоку. Їх сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку НАТО до задіяння своїх військ в великомасштабному військовому конфлікті”, — сказав Герасимов.

На думку Герасимова, НАТО просуває тезу про “російської військової загрози”, трактуючи дії Росії як “загрозу миру”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Навесні США проведуть у Європі найбільші військові навчання з часів “холодної війни”

“У доктринальних документах Брюсселя за Росією закріплено статус противника”, — підкреслив генерал РФ.

Нагадаємо, раніше Генсек НАТО заявив, що хоч Росія і застосувала військову силу проти України, це не ворог альянсу.

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