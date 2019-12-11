Навесні США проведуть у Європі найбільші військові навчання з часів "холодної війни"

"Сполучені Штати направлять 20 тисяч військовослужбовців до Європи наступного квітня та травня на свої найбільші військові навчання в Європі з часів "холодної війни", щоб підкреслити прихильність Вашингтона до НАТО", - повідомили в ЗМІ.

Генерал-майор США Барре Сегуїн, який керує операцією союзників з військового штабу НАТО в Бельгії, заявив, що військові навчання в Німеччині, будуть найбільшими за останні 25 років.

"Це дійсно демонструє трансатлантичну єдність та прихильність США до НАТО", - зазначив військовий.

Він також додав, що армія США перевірить свою здатність перевозити солдатів через Атлантику до Бельгії та Нідерландів, а потім швидко рухатися на схід через Німеччину до Польщі та уздовж східного флангу НАТО, щоб не допустити повторної анексії Криму, як сталося у 2014 році в Україні.

"Військові приєднаються до американського персоналу, розміщеного на континенті, а також до військових з 18 країн-союзників НАТО, щоб зібрати близько 37 тисяч військовослужбовців, перш ніж повернутися до США, як у "Поверненні сил до Німеччини" (REFORGER) - маневрах у 1980-х роках", - додав Барре Сегуїн.

Вказано, що НАТО вже направило батальйони до Прибалтики та Польщі, щоб стримувати можливі російські напади, через що Росія звинуватила блок у дестабілізації Європи.

"Ми переходимо в епоху стратегічної конкуренції в мирний час. Альянс переорієнтувався", - сказав голова операції.

Нагадаємо, ексглава Пентагону заявив, що ймовірність включення України в члени НАТО досі залишається далекою, але шанси вже більші, ніж у 2014 році.