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Ексглава Пентагону про шанси України вступити до НАТО: це - реалістично

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ймовірність включення України в члени НАТО досі залишається далекою, але шанси вже більші, ніж у 2014 році. З такою думкою виступив колишній глава Пентагону Еш Картер в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.

На питання того, чи бачить Картер майбутнє України в контексті членства в НАТО, той відповів: “Вважаю, що перспективи членства не можна повністю закривати. Однак, будьмо реалістами. Україна історично та геостратегічно перебуває між Росією та Заходом. І до кардинального покращення відносин між Росією та Заходом, ця позиція для України залишатиметься складною”.

“Важливо не усувати можливість членства України у НАТО, але не думаю, що це може статись у найближчій перспективі. Тому варто зосередитись на тому, що можна досягти негайно. Це потужна військова співпраця з НАТО, допомога збройним силам України. Сьогодні вони набагато кращі, ніж були у 2014 році. Це — реалістично”, — резюмував ексочільник Пентагону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МЗС Угорщини заявили, що не блокуватимуть вступ України в НАТО, якщо Київ “поверне права” угорській меншині

Раніше Картер заявив, що Сполучені Штати у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі є більш важливим учасником, ніж Німеччина чи Франція, які входять у “нормандський формат”, адже США є підписантом Будапештського меморандуму, і президент РФ Володимир Путін більше б зважав на позицію США. Однак, зважаючи на нинішню політичну ситуацію, активне долучення США на теперішній момент не принесе нічого доброго.

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