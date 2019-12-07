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В МЗС Угорщини заявили, що не блокуватимуть вступ України в НАТО, якщо Київ “поверне права” угорській меншині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 7 грудня, що, на його думку, цієї п’ятниці Венеційська комісія “знову дала ясно зрозуміти”, що ухвалений у період президентства Петра Порошенка Закон про мову “відбирає” раніше здобуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови, передає УНН із посиланням Радіо Свобода.

У комюніке зовнішньополітичного відомства Угорщини міністр заявляє: таким чином ця фахова експертиза нібито доводить, що мовний закон “суперечить міжнародному праву та зобов’язанням України”.

“Попередній президент України Петро Порошенко та підтримані попереднім парламентом закони (про мову та середню освіту — ред) хотіли покласти край використанню мов меншин у всіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно”, — йдеться в заяві очільника МЗС Угорщини.

Разом із тим Петер Сійярто зазначив, що уряд його країни має певні сподівання щодо новообраного глави України Володимира Зеленського.

“Новий президент, нова надія”, — міркує він.​

Угорський високопосадовець знову повторив оприлюднену ним же позицію 4 грудня. Як тільки закарпатські угорці “знову отримають відібрані у них права”, Угорщина, як і раніше, підтримуватиме євроатлантичну інтеграцію України, підкреслив Сійярто.

Рада експертів з конституційного права Венеційської комісії Ради Європи заявила, що закон про державну мову України не забезпечує балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин.

“Для уникнення того, щоб мовна проблема стала джерелом міжетнічної напруженості в Україні, вкрай важливо домогтися відповідного балансу в її мовній політиці. Влада досі не зробила цього, в тому числі в недавньому законі про державну мову”, — йдеться у висновках Венеціанської комісії, розміщених на сайті Ради Європи.

Венеціанська комісія — орган Євросоюзу з верховенства права — ще в 2017 році закликала Україну забезпечити істотний рівень викладання офіційними мовами Європейського союзу, такими як угорська чи румунська.

“Україна виконує всі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту”, — заявив президент України Володимир Зеленський у жовтні.

Нагадаємо, раніше Угорщина пообіцяла заблокувати вступ України в НАТО через мовний закон.

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