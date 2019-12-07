В МЗС Угорщини заявили, що не блокуватимуть вступ України в НАТО, якщо Київ “поверне права” угорській меншині

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 7 грудня, що, на його думку, цієї п’ятниці Венеційська комісія “знову дала ясно зрозуміти”, що ухвалений у період президентства Петра Порошенка Закон про мову “відбирає” раніше здобуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови, передає УНН із посиланням Радіо Свобода.