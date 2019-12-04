Угорщина пообіцяла заблокувати вступ України в НАТО через мовний закон - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Будапешт блокуватиме членство України в НАТО, поки Київ не "відновить права, якими володіли етнічні угорці до того", як вступив в силу закон про мову. Про це заявив в середу Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Міністр закордонних справ Угорщини в середу заявив, що Будапешт буде блокувати членство України в НАТО, поки Київ не відновить права, якими володіли етнічні угорці до того, як закон про мову обмежив доступ меншин до освіти на їх рідних мовах", - пише агентство.
Як повідомляв УНН, напередодні спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Національні збори Угорщини звернулося до Держдуми з проханням об'єднати зусилля для "захисту прав національних меншин в Україні".
В Угорщині запевняють, що не приймали жодних заяв, тому ні усно, ні письмово не могли передавати під час угорсько-російських переговорів на рівні парламентів інформацію про "спільний захист нацменшин в Україні".