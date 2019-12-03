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Официально: Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшин в Украине"

Официально: Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшин в Украине"

Киев  •  УНН

 • 12933 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Венгрии уверяют, что не принимали никаких заявлений, поэтому ни устно, ни письменно не могли передавать во время венгерско-российских переговоров на уровне парламентов информацию о "совместной защите нацменьшин в Украине". Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко относительно заявления спикера Государственной Думы РФ, передает УНН.

"... наше Посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - говорится в комментарии.

В МИД считают, что "Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы".

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - говорится в комментарии Зеленко.

Напомним, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в Госдуму с просьбой объединить усилия для "защиты прав национальных меньшинств в Украине".

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