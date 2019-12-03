Официально: Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшин в Украине"

"... наше Посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - говорится в комментарии.

В МИД считают, что "Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы".

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - говорится в комментарии Зеленко.

Напомним, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в Госдуму с просьбой объединить усилия для "защиты прав национальных меньшинств в Украине".