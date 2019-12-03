Держдума РФ: угорський парламент пропонує нам разом захищати права нацменшин в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національні збори Угорщини звернулося до Держдуми з проханням об’єднати зусилля для “захисту прав національних меншин в Україні”. Про це у вівторок в ході пленарного засідання нижньої палати парламенту РФ повідомив її речник В’ячеслав Володін, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“До нас в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови. Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України”, — сказав Володін, нагадавши про великому числі угорців і поляків, що проживають в Україні.
Голова Держдуми також закликав Європарламент, ОБСЄ і ПАРЄ вивчити ситуацію з правами нацменшин в Україні. “Якщо ми говоримо, що Україна хоче стати європейською країною, в першу чергу вона повинна позбутися від таких рудиментів, як націоналізм в політиці, — вважає він. — Не можна спускати з рук націоналістів їх поведінку”.
Як зазначав УНН раніше, у Кремлі відмовилися коментувати слова глави Держдуми про “вихід областей зі складу України”. Також, вчора Москва відреагувала на слова Кулеби про “готовність прийняти пару областей РФ”.