У Кремлі відмовилися коментувати слова глави Держдуми про "вихід областей зі складу України"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став давати оцінку заяві спікера Держдуми В’ячеслава Володіна про нібито “ризики виходу зі складу України ряду областей через прояви націоналізму”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
У бесіді з журналістами представник Кремля нагадав, що “зовнішню політику Росії формулює, згідно з Конституцією, президент, вона реалізується Міністерством закордонних справ”. “Безумовно, всі гілки влади Росії сходяться на неприйнятність подібних демаршів (мова йде про виступ „депутата“ з окупованого РФ Криму на сесії форуму ООН з питань меншин в Женеві 29 листопада), але, що стосується оціночних заяв, то тут я порекомендував би вам звернутися до Держдуми”, — сказав Пєсков.
Як писав УНН, одній нібито “російській області” вже не сподобалося в складі України. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова одному з російських інтернет-порталів, коментуючи слова віцепрем’єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про те, що в Києві “готові прийняти пару областей РФ”.
Зі своєї сторони у Раді Федерації РФ також відреагували на слова Кулеби про російські області.