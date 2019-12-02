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У Кремлі відмовилися коментувати слова глави Держдуми про "вихід областей зі складу України"

У Кремлі відмовилися коментувати слова глави Держдуми про "вихід областей зі складу України"

Київ • УНН

 • 9190 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став давати оцінку заяві спікера Держдуми В’ячеслава Володіна про нібито “ризики виходу зі складу України ряду областей через прояви націоналізму”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

У бесіді з журналістами представник Кремля нагадав, що “зовнішню політику Росії формулює, згідно з Конституцією, президент, вона реалізується Міністерством закордонних справ”. “Безумовно, всі гілки влади Росії сходяться на неприйнятність подібних демаршів (мова йде про виступ „депутата“ з окупованого РФ Криму на сесії форуму ООН з питань меншин в Женеві 29 листопада), але, що стосується оціночних заяв, то тут я порекомендував би вам звернутися до Держдуми”, — сказав Пєсков.

Як писав УНН, одній нібито “російській області” вже не сподобалося в складі України. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова одному з російських інтернет-порталів, коментуючи слова віцепрем’єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про те, що в Києві “готові прийняти пару областей РФ”.

Зі своєї сторони у Раді Федерації РФ також відреагували на слова Кулеби про російські області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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