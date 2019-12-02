В Кремле отказались комментировать слова главы Госдумы о "выходе областей из состава Украины"

В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что “внешнюю политику России формулирует, согласно Конституции, президент, она реализуется Министерством иностранных дел”. “Безусловно, все ветви власти России сходятся на неприемлемости подобных демаршей (речь идет о выступлении „депутата“ из оккупированного РФ Крыма на сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве 29 ноября), но, что касается оценочных заявлений, то здесь я порекомендовал бы вам обратиться в Госдуму”, — сказал Песков.

Как писал УНН, одной якобы “российской области” уже не понравилось в составе Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одном из российских интернет-порталов, комментируя слова вицепремьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве “готовы принять пару областей РФ”.

Со своей стороны в Совете Федерации РФ также отреагировали на слова Кулебы о российских областях.