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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39095 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107716 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98034 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Кремле отказались комментировать слова главы Госдумы о "выходе областей из состава Украины"

В Кремле отказались комментировать слова главы Госдумы о "выходе областей из состава Украины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина о якобы “рисках выхода из состава Украины ряда областей из-за проявлений национализма”, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что “внешнюю политику России формулирует, согласно Конституции, президент, она реализуется Министерством иностранных дел”. “Безусловно, все ветви власти России сходятся на неприемлемости подобных демаршей (речь идет о выступлении „депутата“ из оккупированного РФ Крыма на сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве 29 ноября), но, что касается оценочных заявлений, то здесь я порекомендовал бы вам обратиться в Госдуму”, — сказал Песков.

Как писал УНН, одной якобы “российской области” уже не понравилось в составе Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одном из российских интернет-порталов, комментируя слова вицепремьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве “готовы принять пару областей РФ”.

Со своей стороны в Совете Федерации РФ также отреагировали на слова Кулебы о российских областях.

Украинские Национальные Новости

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