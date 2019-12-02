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Москва відреагувала на слова Кулеби про "готовність прийняти пару областей РФ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Одній нібито “російській області” вже не сподобалося в складі України. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова одному з російських інтернет-порталів, коментуючи слова віцепрем’єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про те, що в Києві “готові прийняти пару областей РФ”, пише УНН.

“Одна” російська область “вже була в складі України, і їй там не сподобалося”, — сказала Захарова.

Раніше голова Держдуми В’ячеслав Володін зазначив, що нібито “націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей”. Він зробив таку заяву, коментуючи ситуацію навколо виступ так званого “депутата Держдуми від Криму” Руслана Бальбека на 12-й сесії форуму ООН з питань меншин в Женеві.

Після цього Кулеба заявив, що ніякі області зі складу країни виходити не будуть, а також висловив готовність “прийняти” до складу України російські регіони. “Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде”, — вказав він у повідомленні.

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