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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 27907 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105735 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 87412 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105312 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117227 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147757 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Одной якобы “российской области” уже не понравилось в составе Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одному из российских интернет-порталов, комментируя слова вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве “готовы принять пару областей РФ”, пишет УНН .

“Одна „российская область“ уже была в составе Украины, и ей там не понравилось”, — сказала Захарова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что “национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей”. Он сделал такое заявление, комментируя ситуацию вокруг выступление так называемого “депутата Госдумы от Крыма” Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве.

После этого Кулеба заявил, что никакие области из состава страны выходить не будут, а также выразил готовность “принять” в состав Украины российские регионы. “Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет”, — отметил он в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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