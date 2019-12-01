Віцепрем'єр Кулеба відповів на заяви глави Держдуми: готові прийняти пару областей РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відкидає застереження глави Держдуми Російської Федерації В’ячеслава Володіна про нібито вихід “низки областей зі складу України”, пише УНН з посиланням на його Twitter.
“Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде”, — вказав він у повідомленні.
При тому він додав, що: “готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя”.
Як зазначав УНН раніше, глава міністерства внутрішніх справ України розкритикував слова голови Держдуми Росії В’ячеслава Володіна про те, що зі складу України нібито “можуть вийти” кілька областей через “націоналізм і утиски” національних меншин.