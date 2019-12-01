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Аваков різко відреагував на слова глава Держдуми РФ про "вихід областей зі складу" України

Київ • УНН

 • 18783 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Глава міністерства внутрішніх справ України розкритикував слова голови Держдуми Росії В’ячеслава Володіна про те, що зі складу України нібито “можуть вийти” кілька областей через “націоналізм і утиски” національних меншин. Свій коментар бют опублікував у себе в Facebook, передає УНН.

“Черговий російський дурень прислав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що “націоналізм і утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей”, — написав міністр.

Він також закликав Володіна “говорити частіше”, так як, на думку глави МВС “це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління “русского мира”.

“Нашим, теж скажу — прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії дешевого газу зі знижкою і іншим, що твердять „ми один народ“ — перечитуйте Володіна.. а якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато — таких, як я. До ваших послуг — російськомовній український націоналіст Арсен”, — додав Аваков.

Відзначимо, напередодні Володін, коментуючи зрив українською делегацією виступу “депутата” Держдуми від анексованного Криму Руслана Бальбека на форумі ООН у Женеві, заявив, що випадок став “черговою демонстрацією нетерпимості представників влади України до малих народів”.

“Націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, що проживають на території країни”, — сказав голова ГД РФ.

Як повідомляв УНН, у четвер, 28 листопада колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин повідомив про участь Бальбека і інших так званих “представників Криму” на форумі.

Після цього в МЗС України повідомили, що постійне представництво України в Женеві направило офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві і Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз’яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів.

29 листопада в Росії заявили, що члени української делегації нібито зірвали виступ так званого “представника Криму” Руслана Бальбека на 12-й сесії форуму з питань меншин, який проходить в Женеві під егідою Ради ООН з прав людини.

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