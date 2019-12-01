Аваков різко відреагував на слова глава Держдуми РФ про "вихід областей зі складу" України

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Глава міністерства внутрішніх справ України розкритикував слова голови Держдуми Росії В’ячеслава Володіна про те, що зі складу України нібито “можуть вийти” кілька областей через “націоналізм і утиски” національних меншин. Свій коментар бют опублікував у себе в Facebook, передає УНН.