З'явилась офіційна позиція МЗС щодо візиту "представників Криму" на форум у Женеві

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Представники окупаційної адміністрації тимчасово окупованої РФ території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також так звані “депутати” від окупованого Криму не можуть брати участь в міжнародних заходах у складі офіційних делегацій РФ. На цьому наголосила пресслужба МЗС України у відповідь на інформаційний запит УНН, коментуючи участь так званих “представників Криму” на форумі з питань меншин у Женеві.