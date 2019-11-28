З'явилась офіційна позиція МЗС щодо візиту "представників Криму" на форум у Женеві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Представники окупаційної адміністрації тимчасово окупованої РФ території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також так звані “депутати” від окупованого Криму не можуть брати участь в міжнародних заходах у складі офіційних делегацій РФ. На цьому наголосила пресслужба МЗС України у відповідь на інформаційний запит УНН, коментуючи участь так званих “представників Криму” на форумі з питань меншин у Женеві.
Так, в МЗС нагадали, що постпредство України в Женеві надіслало офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз’яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів.
“Незважаючи на це, РФ продовжує різноманітними обманними засобами і способами включати таких „представників“ до своїх офіційних делегацій чи до кола учасників різних міжнародних форумів, до прикладу використовуючи дипломатичні паспорти (відтак можливість користування безвізовим режимом та відкритістю кордонів всередині Шенгенської зони), або гостьові перепустки на міжнародні заходи та інші маніпуляції”, — зазначили дипломати.
З їхні слів, позиція України в цьому плані залишається незмінною.
“Представники окупаційної адміністрації тимчасово окупованої РФ території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також так звані „депутати“ від окупованого Криму не можуть брати участь в міжнародних заходах у складі офіційних делегацій РФ”, — наголосили у міністерстві.
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У МЗС нагадали також, що Генасамблея ООН ухвалила розроблену Україною резолюцію, якою Крим визнано тимчасово окупованою територією, а Росію — державою-окупантом.
Відтак всі підрозділи ООН у Нью-Йорку, Відні, Женеві, Найробі та інших містах керуються цим рішенням і не визнають т.зв. “представників Республіки Крим” або відповідного федерального округу/структури РФ для потреб офіційної реєстрації на офіційні заходи ООН, її агенцій та організацій системи ООН або іншим чином пов’язаних з ООН — це стосується т.зв. “представників” не лише Криму, але й окупованих територій Донбасу.
“Наголошуємо, що будь-які кроки, спрямовані на легітимізацію незаконної окупації частини суверенної території України, не створюють жодних правових наслідків щодо конституційно закріпленого статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як частини суверенної території України”, — додали у дипвідомстві.
Нагадаємо, раніше сьогодні колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив про участь Бальбека та інших так званих “представників Криму” на форумі.