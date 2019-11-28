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Появилась официальная позиция МИД относительно визита "представителей Крыма" на форум в Женеве

Киев  •  УНН

 • 13870 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Представители оккупационной администрации временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также так называемые "депутаты" от оккупированного Крыма не могут участвовать в международных мероприятиях в составе официальных делегаций РФ. Об этом заявила пресс-служба МИД Украины в ответ на информационный запрос УНН, комментируя участие так называемых "представителей Крыма" на форуме по вопросам меньшинств в Женеве.

Так, в МИД напомнили, что постпредство Украины в Женеве направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров.

"Несмотря на это, РФ продолжает различными обманными средствами и способами включать таких "представителей" к своим официальным делегациям или в круг участников различных международных форумов, к примеру используя дипломатические паспорта (следовательно возможность пользования безвизовым режимом и открытостью границ внутри Шенгенской зоны), или гостевые пропуска на международные мероприятия и другие манипуляции", - отметили дипломаты.

С их слов, позиция Украины в этом плане остается неизменной.

"Представители оккупационной администрации временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также так называемые "депутаты" от оккупированного Крыма не могут участвовать в международных мероприятиях в составе официальных делегаций РФ", - отметили в министерстве.

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В МИД напомнили также, что Генассамблея ООН приняла разработанную Украиной резолюцию, в которой Крым был признан временно оккупированной территорией, а Россия - государством-оккупантом.

Поэтому все подразделения ООН в Нью-Йорке, Вене, Женеве, Найроби и других городах руководствуются этим решением и не признают т.н. "представителей Республики Крым" или соответствующего федерального округа/структуры РФ для нужд официальной регистрации на официальные мероприятия ООН, ее агентств и организаций системы ООН или иным образом связанных с ООН - это касается т.н. "представителей" не только Крыма, но и оккупированных территорий Донбасса.

"Подчеркиваем, что любые шаги, направленные на легитимизацию незаконной оккупации части суверенной территории Украины, не создают никаких правовых последствий относительно конституционно закрепленного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как части суверенной территории Украины", - добавили в дипведомстве.

Напомним, ранее сегодня бывший постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил о участии Бальбека и других так называемых "представителей Крыма" в форуме.

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