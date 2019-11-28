Появилась официальная позиция МИД относительно визита "представителей Крыма" на форум в Женеве

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Представители оккупационной администрации временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также так называемые "депутаты" от оккупированного Крыма не могут участвовать в международных мероприятиях в составе официальных делегаций РФ. Об этом заявила пресс-служба МИД Украины в ответ на информационный запрос УНН, комментируя участие так называемых "представителей Крыма" на форуме по вопросам меньшинств в Женеве.