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Російські "представники" з окупованого Криму прибули на форум ООН з питань меншин

Київ • УНН

 • 12392 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Участь у 12-й сесії форуму з питань меншин, функціонуючого під егідою Ради ООН з прав людини, який проходить у Женеві, взяв участь “кримський депутат” Руслан Бальбек. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.

“Як виявилося, на Форум ООН з меншин РФ привезла Руслана Бальбека, який наразі спокійно собі сидить на місці російської делегації. Звісно такого було б легко уникнути, але неувага наших державних органів щодо попередження таких питань мене зовсім не дивує. Думаю що й офіційного реагування не буде, хоча нас вже зранку спробували поливати лайном у власних виступах і російська й угорська делегації. Втім на зауваження угорців український дипломат все ж відповів”, — написав Бабін.

Про участь у форумі написала у себе в Facebook і глава російської організації “Українська громада Криму” Анастасія Гридчина, оприлюднивши фото з заходу.

“Працюємо на майданчику ООН 12-й сесії Форуму з питань меншин тема: освіта, мова і права меншин. Скоро виступаю! Побажайте удачі! Всі подробиці пізніше!”, — написала вона.

Нагадаємо, раніше колишній представник президента у Криму Борис Бабін у Facebook повідомив, що Туреччина прийняла у складі російської парламентської делегації “кримських депутатів” Наталію Поклонську і Руслана Бальбека.

Представництво Президента України в Криму висловило впевненість, що правоохоронні органи України дадуть належну правову оцінку діям колаборантів у рамках існуючих або нових кримінальних проваджень.

Крім того, як повідомляв УНН, Україна вже направила ноту протесту Туреччині через зустрічі турецького лідера Реджепа Ердогана з “кримськими депутатами”, а також викликало у МЗС посла Туреччини в Україні.

Українські Національні Новини

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