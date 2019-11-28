Російські "представники" з окупованого Криму прибули на форум ООН з питань меншин

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Участь у 12-й сесії форуму з питань меншин, функціонуючого під егідою Ради ООН з прав людини, який проходить у Женеві, взяв участь “кримський депутат” Руслан Бальбек. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.