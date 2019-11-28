Российские "представители" из оккупированного Крыма прибыли на форум ООН по вопросам меньшинств

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Участие в 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека, который проходит в Женеве, принял участие “крымский депутат” Руслан Бальбек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает УНН.

“Как оказалось, на Форум ООН по меньшинствам РФ привезла Руслана Бальбека, который сейчас спокойно сидит на месте российской делегации. Конечно такого было бы легко избежать, но невнимание наших государственных органов по предупреждению таких вопросов меня совсем не удивляет. Думаю, что и официального реагирования не будет, хотя нас уже утром попытались поливать дерьмом в своих выступлениях и российские и венгерский делегации. Впрочем, на замечания венгров украинский дипломат все же ответил”, — написал Бабин.

Об участии в форуме написала у себя в Facebook и глава российской организации “Украинская община Крыма” Анастасия Гридчина, обнародовав фото с мероприятия.

“Работаем на площадке ООН 12-й сессии Форума по вопросам меньшинств тема: образование, язык и права меньшинств. Скоро выступаю! Пожелайте удачи! Все подробности позже!”, — написала она.

Напомним, ранее бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин в Facebook сообщил, что Турция приняла в составе российской парламентской делегации “крымских депутатов” Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека.

Представительство Президента Украины в Крыму выразило уверенность, что правоохранительные органы Украины дадут надлежащую правовую оценку действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.

Кроме того, как сообщал УНН, Украина уже направила ноту протеста Турции из-за встречи турецкого лидера Реджепа Эрдогана с “крымскими депутатами”, а также вызвало в МИД посла Турции в Украине.

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