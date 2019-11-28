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Візит "представників Криму" на форум у Женеві: МЗС надіслало ноту в ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві завчасно надіслало офіційну вербальну ноту Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку щодо можливої участі у Форумі з питань меншин представників окупаційної влади Криму та їх поплічників. Про це йдеться в повідомленні у Facebook, оприлюдненому постпредством України в Женеві, передає УНН.

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"Усвідомлюючи абсолютно відкритий характер форуму,.. Україна, втім, зробила низку превентивних кроків для попередження секретаріату і керівництва форуму про нелегітимність можливої участі у ньому представників окупаційної влади Криму та їх поплічників. Зокрема, постпредство України в Женеві завчасно надіслало офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз’яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів", - повідомили дипломати.

Повідомляється, що Україна бере участь у засіданнях цього форуму, фокусуючись на його провідній темі.

"Уже у рамках першого ранкового засідання наша делегація дала ґрунтовні роз’яснення щодо реалізації в нашій державі закону про освіту та інших аспектів мовної політики, в тому числі реагуючи на деякі закиди. Плануються й інші предметні виступи в ході подальших засідань", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив про участь Бальбека та інших так званих "представників Криму" на форумі.

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