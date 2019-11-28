Візит "представників Криму" на форум у Женеві: МЗС надіслало ноту в ООН

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві завчасно надіслало офіційну вербальну ноту Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку щодо можливої участі у Форумі з питань меншин представників окупаційної влади Криму та їх поплічників. Про це йдеться в повідомленні у Facebook, оприлюдненому постпредством України в Женеві, передає УНН.