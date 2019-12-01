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Аваков резко отреагировал на слова глава Госдумы РФ о "выходе областей из состава" Украины

Киев  •  УНН

 • 18781 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Глава министерства внутренних дел Украины раскритиковал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы “могут выйти” несколько областей из-за “национализма и притеснения” национальных меньшинств. Свой комментарий аваков опубликовал у себя в Facebook, передаёт УНН.

“Очередной русский дурак прислал нове стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что “национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей”, — написал министр.

Он также призвал Володина “говорить чаще”, так как, по мнению главы МВС “это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления “русского мира”.

“Нашим, тоже скажу — сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим „мы один народ“ — перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие — такие, как я. До ваших послуг — російськомовний український націоналіст Арсен”, — добавил Аваков.

Отметим, накануне Володин, комментируя срыв украинской делегацией выступления “депутата” Госдумы от аннексированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве, заявил, что случай стал “очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам”.

“Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп”, — сказал председатель ГД РФ.

Как сообщал УНН, в четверг, 28 ноября бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил об участии Бальбека и других так называемых “представителей Крыма” на форуме.

После этого в МИД Украины сообщили, что постоянное представительство Украины в Женеве направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров.

29 ноября в России заявили, что члены украинской делегации якобы сорвали выступление так называемого “представителя Крыма” Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

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