Росія звинуватила Україну у зриві виступу "представників Криму" в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Члени української делегації зірвали виступ так званого "представника Криму" Руслана Бальбека на 12-й сесії форуму з питань меншин, який проходить у Женеві під егідою Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє агентство ТАСС, інформує УНН.
За словами "голови" російської громадської організації "Українська громада Криму" Анастасії Гридчиної, делегація з України зупинила виступ представника Сербії, коли він розповів, що неодноразово бував в Криму, а також "зірвала виступ" так званого "представника Криму" Руслана Бальбека.
"Буквально зараз українська делегація перервала гуркотом табличок виступ Руслана Бальбека і направила протест проти нашої делегації в секретаріат. Проти мене і Руслана Ісмаїловича. Секретар позбавив права слова офіційного делегата від Росії", - повідомила Гридчина.
За словами Гридчиної, їй також не дали виступити з "незрозумілих причин". Зауважимо, її доповідь стосувалася української мови в окупованому Криму.
"Коли дали слово делегату з Сербії, він сказав, що був неодноразово в Криму, що дійсно в Криму не притискають права ні кримських татар, ні українців. Українська сторона перервали його виступ, висловивши протест", - сказала Гридчина.
12-я сесія форуму з питань меншин проходить в Женеві 28 і 29 листопада під егідою Ради ООН з прав людини. На ній Планувалося обговорити стан освіти, мовну проблематику і права меншин. Заяви про участь в сесії подали п'ять так званих "представників" окупованого Криму.
Як повідомлялося раніше, з'явилась офіційна позиція МЗС щодо візиту "представників Криму" на форум у Женеві. У МЗС нагадали, що постпредство України в Женеві надіслало офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві та Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз’яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів.
Нагадаємо, раніше колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив про участь Бальбека та інших так званих "представників Криму" на форумі.