Росія звинуватила Україну у зриві виступу "представників Криму" в ООН

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Члени української делегації зірвали виступ так званого "представника Криму" Руслана Бальбека на 12-й сесії форуму з питань меншин, який проходить у Женеві під егідою Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє агентство ТАСС, інформує УНН.