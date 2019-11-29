Россия обвинила Украину в срыве выступления "представителей Крыма" в ООН

Со слов "главы" российской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасии Гридчиной, делегация из Украины остановила выступление представителя Сербии, когда он рассказал, что неоднократно бывал в Крыму, а также "сорвала выступление" так называемого "представителя Крыма" Руслана Бальбека.

"Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России", - сообщила Гридчина.

По словам Гридчиной, ей также не дали выступить по "непонятным причинам". Заметим, ее доклад касался украинского языка в оккупированном Крыму.

"Когда дали слово делегату из Сербии, он сказал, что был неоднократно в Крыму, что действительно в Крыму не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев. Украинская сторона прервала его выступление, выразив протест", - сказала Гридчина.

12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств. Заявления об участии в сессии подали пять так называемых "представителей" оккупированного Крыма.

Как сообщалось ранее, появилась официальная позиция МИДа Украины относительно визита "представителей Крыма" на форум в Женеве. В МИДе напомнили, что постоянное представительство Украины в Женеве направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров.

Напомним, ранее бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил об участии Бальбека и других так называемых "представителей Крыма" на форуме.