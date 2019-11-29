Россия обвинила Украину в срыве выступления "представителей Крыма" в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Члены украинской делегации сорвали выступление так называемого "представителя Крыма" Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает агентство ТАСС, информирует УНН.
Со слов "главы" российской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасии Гридчиной, делегация из Украины остановила выступление представителя Сербии, когда он рассказал, что неоднократно бывал в Крыму, а также "сорвала выступление" так называемого "представителя Крыма" Руслана Бальбека.
"Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России", - сообщила Гридчина.
По словам Гридчиной, ей также не дали выступить по "непонятным причинам". Заметим, ее доклад касался украинского языка в оккупированном Крыму.
"Когда дали слово делегату из Сербии, он сказал, что был неоднократно в Крыму, что действительно в Крыму не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев. Украинская сторона прервала его выступление, выразив протест", - сказала Гридчина.
12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств. Заявления об участии в сессии подали пять так называемых "представителей" оккупированного Крыма.
Как сообщалось ранее, появилась официальная позиция МИДа Украины относительно визита "представителей Крыма" на форум в Женеве. В МИДе напомнили, что постоянное представительство Украины в Женеве направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров.
Напомним, ранее бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил об участии Бальбека и других так называемых "представителей Крыма" на форуме.