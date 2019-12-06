Венеціанка розкритикувала мовний закон України

ukru
18:19 • 50466 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 107739 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107872 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156766 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130499 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 154338 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147435 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128793 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172456 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268864 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
50 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 98015 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106855 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 121082 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106410 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87759 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 87759 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156761 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 154334 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147431 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 50459 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 27675 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 24554 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 106410 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113795 перегляди
Актуальне
Венеціанка розкритикувала мовний закон України

Венеціанка розкритикувала мовний закон України

Київ • УНН

 • 22374 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Щоб мовна проблема не перетворилася на джерело міжетнічної напруженості в Україні, вкрай важливо досягти відповідного балансу в мовну політику. Влада досі не зробили цього, в тому числі в недавньому Законі про державну мову. Про це свідчить висновок, поданий сьогодні Радою експертів з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи, яке є в рекомендації УНН.

“З огляду на особливе місце російської мови в Україні, а також утиск української мови в минулому, Венеціанська комісія повністю усвідомлює необхідність сприяння використанню української мови як державної мови. Тому заслуговує на схвалення той факт, що Закон про державну мову передбачає позитивні заходи в цьому напрямку, зобов’язуючи державу надавати кожному громадянину України можливість оволодіти мовою через систему освіти, організовувати безкоштовні мовні курси і сприяти доступу до фільмів та іншої культурної продукції українською мовою”, — йдеться у висновку.

Венеціанська комісія також привітала той факт, що в ряді областей закон передбачає використання мов меншин паралельно з державною мовою, посилаючись на запланований Закон про меншини.

“Однак Закон про меншини ще не підготовлений, хоча він повинен був бути розроблений одночасно з Законом про державну мову для забезпечення необхідного балансу з самого початку. Експерти Ради Європи закликають Україну без зайвих затримок підготувати Закон про меншини і розглянути питання про відстрочку до набрання чинності цим Законом реалізації положень Закону про державну мову, які вже вступили в силу”, — заявили експерти.

Крім того, експерти пропонують українській владі переглянути Закон про державну мову і підготувати Закон про меншини в консультації з усіма зацікавленими сторонами, особливо з представниками національних меншин та корінних народів, а також виключити статтю, яка встановлює відповідальність за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах. Венеціанська комісія пропонує переглянути квоти на зміст матеріалів українською мовою, встановлені Законом про державну мову для телерадіомовних компаній.

Комісія рекомендує також продовжити перехідний період реалізації положень Закону про освіту для всіх національних меншин і корінних народів, а не тільки для учнів, рідною мовою яких є мова ЄС.

Нагадаємо, 23 травня Венеціанська комісія отримала запит на аналіз закону про функціонування української мови як державної.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05