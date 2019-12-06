Венеціанка розкритикувала мовний закон України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Щоб мовна проблема не перетворилася на джерело міжетнічної напруженості в Україні, вкрай важливо досягти відповідного балансу в мовну політику. Влада досі не зробили цього, в тому числі в недавньому Законі про державну мову. Про це свідчить висновок, поданий сьогодні Радою експертів з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи, яке є в рекомендації УНН.
“З огляду на особливе місце російської мови в Україні, а також утиск української мови в минулому, Венеціанська комісія повністю усвідомлює необхідність сприяння використанню української мови як державної мови. Тому заслуговує на схвалення той факт, що Закон про державну мову передбачає позитивні заходи в цьому напрямку, зобов’язуючи державу надавати кожному громадянину України можливість оволодіти мовою через систему освіти, організовувати безкоштовні мовні курси і сприяти доступу до фільмів та іншої культурної продукції українською мовою”, — йдеться у висновку.
Венеціанська комісія також привітала той факт, що в ряді областей закон передбачає використання мов меншин паралельно з державною мовою, посилаючись на запланований Закон про меншини.
“Однак Закон про меншини ще не підготовлений, хоча він повинен був бути розроблений одночасно з Законом про державну мову для забезпечення необхідного балансу з самого початку. Експерти Ради Європи закликають Україну без зайвих затримок підготувати Закон про меншини і розглянути питання про відстрочку до набрання чинності цим Законом реалізації положень Закону про державну мову, які вже вступили в силу”, — заявили експерти.
Крім того, експерти пропонують українській владі переглянути Закон про державну мову і підготувати Закон про меншини в консультації з усіма зацікавленими сторонами, особливо з представниками національних меншин та корінних народів, а також виключити статтю, яка встановлює відповідальність за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах. Венеціанська комісія пропонує переглянути квоти на зміст матеріалів українською мовою, встановлені Законом про державну мову для телерадіомовних компаній.
Комісія рекомендує також продовжити перехідний період реалізації положень Закону про освіту для всіх національних меншин і корінних народів, а не тільки для учнів, рідною мовою яких є мова ЄС.
Нагадаємо, 23 травня Венеціанська комісія отримала запит на аналіз закону про функціонування української мови як державної.