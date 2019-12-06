Венеціанка розкритикувала мовний закон України

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Щоб мовна проблема не перетворилася на джерело міжетнічної напруженості в Україні, вкрай важливо досягти відповідного балансу в мовну політику. Влада досі не зробили цього, в тому числі в недавньому Законі про державну мову. Про це свідчить висновок, поданий сьогодні Радою експертів з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи, яке є в рекомендації УНН.