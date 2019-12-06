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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 3592 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103358 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Венецианка раскритиковала языковой закон Украины

Венецианка раскритиковала языковой закон Украины

Киев  •  УНН

 • 22367 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Чтобы языковая проблема не превратилась в источник межэтнической напряженности в Украине, крайне важно достичь соответствующего баланса в языковой политике. Власти до сих пор не сделали этого, в том числе в недавнем Законе о государственном языке. Об этом свидетельствует заключение, представленное сегодня Советом экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы, которое имеется в рекомендации УНН.

“Учитывая особое место русского языка в Украине, а также притеснение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью осознает необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного языка. Поэтому заслуживает одобрения тот факт, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставлять каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другой культурной продукции на украинском языке”, — говорится в заключении.

Венецианская комиссия также поприветствовала тот факт, что в ряде областей закон предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком, ссылаясь на предполагаемый Закон о меньшинствах.

“Однако Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан одновременно с Законом о государственном языке для обеспечения необходимого баланса с самого начала. Эксперты Совета Европы призывают Украину без излишних задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть вопрос об отсрочке до принятия этого Закона реализации положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу”, — заявили эксперты.

Кроме того, эксперты предлагают украинским властям пересмотреть Закон о государственном языке и подготовить Закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов, а также исключить статью, устанавливающую ответственность за преднамеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Венецианская комиссия предлагает пересмотреть квоты на содержание материалов на украинском языке, установленные Законом о государственном языке для телерадиовещательных компаний.

Комиссия рекомендует также продлить переходный период реализации положений Закона об образовании для всех национальных меньшинств и коренных народов, а не только для учащихся, родным языком которых является язык ЕС.

Напомним, 23 мая Венецианская комиссия получила запрос на анализ закона о функционировании украинского языка как государственного.

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